Лампа накаливания Ultra Flash для фонаря 4,8V 0.5A (без резьбы)

Описание

Характеристики

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Доставка и оплата

Описание

Для фонарика. На цоколе 1 штырек.

Характеристики

Тип лампочки Накаливания Цветовая температура Теплый Напряжение 4,8 Ресурс 1000 часов Артикул 00000004041

Доставка и оплата

Доставка курьером Доставка осуществляется по городу Краснодару на следующий день при оформлении заказа до 16:00.

Бесплатная доставка при сумме заказа от 3000 рублей. Стоимость доставки заказа суммой до 3000 рублей - 300 рублей.

В случае выбора доставки курьером, оплата производится:

- наличными курьеру при получении заказа





В другие города и регионы доставка осуществляется ТК СДЭК.

Самовывоз Вы можете забрать Ваш заказ из Магазина ЮгСвет в тот же день, при подтверждении заказа менеджером, в любое удобное для вас время,

ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Краснодар, ул Кирова, 139 тел. +7 (938) 5-111-544

В случае выбора доставки "самовывоз", оплата возможна: наличными при получении заказа

- оплата картой он-лайн при оформлении заказа

- оплата картой в торговом терминале при получении заказа



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