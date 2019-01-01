Лампа накаливания Ultra Flash для фонаря 4,8V 0.5A (без резьбы)
Описание
Для фонарика. На цоколе 1 штырек.
Характеристики
|Тип лампочки
|Накаливания
|Цветовая температура
|Теплый
|Напряжение
|4,8
|Ресурс
|1000 часов
|Артикул
|00000004041
Доставка и оплата
Доставка курьеромДоставка осуществляется по городу Краснодару на следующий день при оформлении заказа до 16:00.
Бесплатная доставка при сумме заказа от 3000 рублей. Стоимость доставки заказа суммой до 3000 рублей - 300 рублей.
В случае выбора доставки курьером, оплата производится:
- наличными курьеру при получении заказа
В другие города и регионы доставка осуществляется ТК СДЭК.
СамовывозВы можете забрать Ваш заказ из Магазина ЮгСвет в тот же день, при подтверждении заказа менеджером, в любое удобное для вас время,
ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Краснодар, ул Кирова, 139 тел. +7 (938) 5-111-544
В случае выбора доставки "самовывоз", оплата возможна: наличными при получении заказа
- оплата картой он-лайн при оформлении заказа
- оплата картой в торговом терминале при получении заказа
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Заказывайте смело!
Если вы не нашли нужный вам товар, или товар в нужном количестве - звоните,
мы привезем его для Вас в кратчайшие сроки.