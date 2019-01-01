Купить лампа накаливания ultra flash для фонаря 4,8v 0.5a (без резьбы) в Краснодаре | ugsvet.ru
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Лампа накаливания Ultra Flash для фонаря 4,8V 0.5A (без резьбы)

Лампа накаливания Ultra Flash для фонаря 4,8V 0.5A (без резьбы)

Лампа накаливания Ultra Flash для фонаря 4,8V 0.5A (без резьбы)
Артикул: 00000004041
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В наличии
10 руб.
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Цветовая температура, Кельвин 2200K
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Для фонарика. На цоколе 1 штырек.

Тип лампочки Накаливания
Цветовая температура Теплый
Напряжение 4,8
Ресурс 1000 часов
Артикул 00000004041

Доставка курьером

Доставка осуществляется по городу Краснодару на следующий день при оформлении заказа до 16:00.
Бесплатная доставка при сумме заказа  от 3000 рублей. Стоимость доставки заказа суммой до 3000 рублей - 300 рублей.
В случае выбора доставки курьером, оплата производится:
 - наличными курьеру при получении заказа   
   

 В другие города и  регионы доставка осуществляется ТК СДЭК.

Самовывоз

Вы можете забрать Ваш заказ из Магазина ЮгСвет в тот же день, при подтверждении заказа менеджером, в любое удобное для вас время,
ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Краснодар, ул Кирова, 139 тел. +7 (938) 5-111-544
В случае выбора доставки "самовывоз", оплата возможна:  наличными при получении заказа
- оплата картой он-лайн при оформлении заказа
- оплата картой в торговом терминале при получении заказа
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Уважаемые покупатели, в магазине ЮгСвет всегда в наличии все представленные на сайте позиции.
Заказывайте смело!
Если вы не нашли нужный вам товар, или товар в нужном количестве - звоните,
мы привезем его для Вас в кратчайшие сроки.
 